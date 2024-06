Człowiek Putina robi porządki w Królewcu. Budują tam swój CPK

W ciągu 5-6 lat lotnisko Chrabrowo koło Królewca zostanie rozbudowane, aby móc obsłużyć 7 mln pasażerów (region liczy 1 mln mieszkańców). Władze oraz spółka zarządzająca lotniskiem wydadzą na to 13,5 mld rubli (w przeliczeniu ok. 640 mln zł). W zeszłym roku port lotniczy obsłużyło 4,3 mln pasażerów. To rekord w historii lotniska - wynika z przyjazdów Rosjan nad Bałtyk, ponieważ wiele państw nie chce przyjmować turystów z kraju Władimira Putina.