Rosja zaczyna awanturę o granice. "Szukają różnych zawiłości w przepisach morskich"

Premier kraju Kaia Callas wezwała, aby nie wpadać w pułapkę zastraszania. Powiedziała, że jej kraj podchodzi do tej kwestii chłodno. Trwa komunikacja zarówno z Rosją, jak i sojusznikami Estonii. Szef estońskiego MSZ Margus Tsakhkna powiedział mediom, że "postrzega to jako jedno ze zwykłych działań Rosji, które prowokują różne problemy, które powodują debatę i sieją niepewność". Estońskie służby graniczne oświadczyły, że jeśli Rosja nie zwróci boi, to zostaną ustawione nowe.