Człowiek Morawieckiego robi krok w tył ws. wycinki. Przyznaje się do "błędów komunikacyjnych"

Uchwała zakłada m.in. możliwość wycinki drzew i krzewów wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej oraz po konkretnym zobowiązaniu inwestora co do ilości nowych miejsc pracy, charakteru prowadzonej działalności oraz terminów realizacji inwestycji.