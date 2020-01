Czeskie media: PiS chciało umieścić "swojego człowieka" w gabinecie komisarz Jourovej

Jak informuje portal czeskiej rozgłośni publicznej, w rozmowie z premierem Andrejem Babiszem szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki prosił o pośrednictwo w rozmowach z Verą Jourovą. W zamian za wsparcie naszego kraju polski premier oferował Czechom stanowisko w gabinecie komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Jourova pełni funkcję wiceprzewodniczącej KE Jest odpowiedzialna za wartości i przejrzystość. Odpowiada m.in. za trwające od 2016 r. postępowanie w sprawie łamania praworządności w Polsce. Według informacji czeskiego radia rząd PiS chciał mieć wpływ na to, co robi Jourova, a przede wszystkim chciał wiedzieć, co komisarz zamierza zrobić w sprawie sporu o praworządność. Aby zbliżyć się do Jourovej polski premier miał wykorzystać dobre relacje z szefem czeskiego rządu Andrejem Babiszem.