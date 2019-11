Ryszard Czarnecki zapytany o czeską polityk. "Jaka jest? Brunetka"

Ryszard Czarnecki został zapytany o to, jaka jest Vera Jourova. Czeska polityk będzie odpowiadać w nowej Komisji Europejskiej za praworządność. - Jaka jest? Brunetka - odpowiedział eurodeputowany PiS.

Ryszard Czarnecki podkreślił w audycji w PR24, że w przeciwieństwie do Fransa Timmermansa Jourova "zna specyfikę naszego regionu". Czeszka ma sprawdzać narzędzia kontroli i równowagi ustrojowej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Europoseł PiS nie uważa, by PiS wystawił zbyt mocnych kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pojawiają się komentarze, że zabrakło ich np. w wyborach do Senatu, przez co partia rządząca straciła większość w tej izbie. - To była walka o pole position. Dobra kampania europejska pomogła nam uzyskać lepszy wynik w tych najważniejszych wyborach - powiedział Czarnecki.