Czeski turysta w strefie zakazanej. Dostał się tam rowerem

Czeski turysta zdołał dotrzeć rowerem do Fortu Gerharda, pokonując całą tzw. strefę bezpieczeństwa znajdującą się obok gazoportu, nie napotykając żadnych przeszkód ani osób, które by go zatrzymały. Od miesiąca jedynym sposobem dotarcia do fortu i latarni morskiej jest droga wodna, w ramach zorganizowanego rejsu, gdyż przejazd lądem jest niemożliwy, a przynajmniej nielegalny. W związku z tym, wokół pobliskiego gazoportu wyznaczono strefę bezpieczeństwa, z której wszyscy turyści, bez względu na środek lokomocji, są odsyłani przez służby mundurowe.