Czesi zamknęli przejście w Jakuszycach

Na szlakach bardzo ślisko

W sobotę w górnych partiach Karkonoszy temperatura będzie wahać się od minus 7,4 st. C rano do minus 1 st. w ciągu dnia. Wiatr z kierunku zachodniego o prędkości do 21 m/s obniża temperaturę odczuwalną. Z kolei w niższych partiach Karkonoszy i w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej temperatura wyniesie od 3 st. C do 6 st. C.