Czerwona woda w rzece. Wyciek przez błąd pracownika zakładu

- Okazało się, że nikt z Zakładu Stora Enso, od czwartku nie zgłosił tej sytuacji. Zadzwoniłem też do Wód Polskich. Tam też nikt nie zawiadamiał. Zadzwoniłem do straży pożarnej - to samo zero informacji. Z policją podobnie. Staż rybacka też o niczym nie wiedziała. Gdyby nie interwencja dziennikarzy i mieszkańców, pewnie byśmy się o tym nie dowiedzieli. Przez trzy dni nie ma interwencji. Nie ma zawiadomienia żadnego organu o wycieku. Zakład myślał, że im się upiecze. To jest w dzisiejszych czasach skandal. Tyle się mówi o ochronie środowiska, a tutaj nikt tego nie zgłosił. Nie wiemy, co to za substancja i ile jej było - mówił poruszony polityk.