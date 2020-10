Czerwona strefa w Krakowie. Szkoła tańca organizuje kurs i imprezę na 150 osób

Kurs rozpoczyna się w piątek 23 października o godz. 22 i trwać ma do 4 rano. Na sobotę zaplanowano warsztaty ze znanymi instruktorami tańca i nocny "practis", czyli imprezę dla uczestników. Z kolei w niedzielę odbędą się kolejne warsztaty.

Właściciel podkreślił jednocześnie, że przygotowania do takiego eventu trwają około roku i zaangażowany jest w to sztab ludzi. - Oczywiście, że obawy są, ale musimy myśleć o tym, jak przetrwać. Dzięki takim wydarzeniom pracę mają tancerze, instruktorzy, recepcjonistki - zaznaczył Ryś.

Entuzjazmu nie podziela jedna w krakowskich lekarek, która w liście do "GW" napisała, że w tym przypadku wystarczy jedna osoba z COVID-19, aby przekazać wirusa dalej. - Z puntu widzenia nauki tańca i poznawania ludzi to świetna sprawa, ale z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa to katastrofa! - podkreśliła.