Czego brakuje ukraińskiej armii? Ekspert wskazuje

- Ukrainie potrzebna jest broń ofensywna. Potrzebne jest im coś, co pozwoli także atakować - komentował kmdr por. rez. Maksymilian Dura, ekspert portalu defence24.pl. - Przede wszystkim mowa o dronach i uzbrojeniu dla dronów. (...) Tych dronów powinno być więcej. Oni mają wyszkolone załogi i mogliby z tego korzystać. Trzeba załatwić im amunicję krążącą, czyli amunicję, która pozwala atakować z daleka. Rosjanie powinni mieć świadomość, że w każdym momencie może coś nad nich nadlecieć - wskazywał wojskowy. - To wszystko wymaga czasu, a on działa niestety na korzyść Rosjan. Rosjanie będą napierali bez przerwy. Jeśli zginie 1000 rosyjskich żołnierzy, przyjdzie kolejny tysiąc. Trzeba pomóc Ukraińcom i to pilnie - podkreślał ekspert, zaznaczając, że ewentualne usunięcie Władimira Putina z urzędu "byłoby niemożliwe". - Ukraińcy biją się do końca. Nie zamierzają odpuścić i chwała im za to. Aby im to ułatwić, trzeba robić to, co robi w tej chwili Polska. Zabrać od nich dzieci, matki i starszych ludzi - podsumował kmdr por. rez. Dura.