Czeczeński dowódca zginął w Ukrainie. Rosja oskarża Brytyjczyka

Ben Grant jest byłym członkiem Royal Marine i weteranem z Afganistanu. Matką 30-latka jest parlamentarzystka z Wielkiej Brytanii Helen Grant. Mężczyzna w marcu wybrał się do Ukrainy, aby dołączyć do brytyjskich oraz amerykańskich żołnierzy, którzy walczą przeciwko siłom rosyjskim - przekazał dziennik "The Guardian".