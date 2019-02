Czas na usprawnienie pracy sądów. Zbigniew Ziobro przygotował zmiany

Umorzenie opłat sądowych dla osób ubogich, odczytywanie wyroków bez obecności zainteresowanych, pomijając sentencję i uzasadnienie, czy internet dla sędziego – to tylko niektóre z propozycji, jakie znalazły się w projekcie zmian ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Kodeks do naprawy

Wymiar (Nie)sprawiedliwości i opieszałości

Skala absurdów w przepisach kodeksu cywilnego przyprawia o zawrót głowy. Weźmy na przykład formalny obowiązek ogłaszania (odczytywania) wyroku także w sytuacji, gdy nikt tego ogłoszenia nie słucha - czyli w sytuacji, gdy na ogłoszenie wyroku nikt się nie stawił. Takie sytuacje nie należą do rzadkości. W takiej sytuacji odczytywanie przez sędziego wyroku do pustej sali jest czczą formalnością, która ośmiesza sąd – czytamy w uzasadnieniu do projektu zmiany przepisów. Niestety według Konstytucji, a konkretnie za art. 45 ust. 2, każdy wyrok musi być ogłoszony, czytaj odczytany. Co jak wiadomo zajmuje czas, a nic nie wnosi do samego wyroku. Jak to zmienić?