Czas na szukanie w Europie nowych sojuszników? "Putin wkracza w kampanię w USA"

- Chodzi nie tylko o to, że to największe potęgi gospodarcze Unii Europejskiej. Chodzi raczej o powrót do tego klubu, który narzuca tempo zmian i jest w stanie doprowadzić do wywołania woli politycznej, która z kolei doprowadzi do decyzji powołujących europejskie siły zbrojne, czyli skoordynowanego systemu obrony - wyjaśnia ekspert.