"Czarny wtorek" we Francji. Kolejarze strajkują przeciwko reformie emerytalnej

Podróżni we Francji muszą się szykować na "czarny wtorek". Wiele pociągów nie wyjedzie dziś na tory ze względu na strajk kolejarzy. Wezwała do niego komunistyczna centrala związkowa CGT.



Kolejarze do tej pory przechodzili na emeryturę w wieku 52 lat. Teraz będą musieli pracować o ponad trzy lata dłużej. To nie wszystko. Rząd chce też wprowadzić ujednolicony system emerytalny który będzie obowiązywał wszystkich pracowników, zarówno sektora państwowego, jak prywatnego. Kolejarze i pracownicy zakładów komunikacji miejskiej utracą specjalny status, który dawał im liczne przywileje dotyczące przechodzenia na emeryturę.

Nie spodobało się to związkowcom z komunistycznej centrali CGT, która wezwała do akcji strajkowej. We wtorek znacznie graniczone będzie kursowanie pociągów podmiejskich, a także dalekobieżnych (szczególnie w nocy) oraz na szybkiej kolejce RER. Ekspresy TGV, głównie te międzynarodowe do Londynu i Brukseli, będą kursowały normalnie.