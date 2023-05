Czarnoskóry dostawca pizzy pobity w Lublinie

- Poszedł do sklepu kupić papierosy. Kiedy wrócił, oni stali już przy samochodzie i oświadczyli, że skoro jest czarny, to na pewno pracuje "na bolcie" i ma ich gdzieś zawieźć. Wsiedli mu nawet do środka. Kiedy zaprotestował, napluli mu w twarz, a następnie dotkliwie pobili - relacjonuje w rozmowie z WP Daniel Flak, właściciel pizzerii.