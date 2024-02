Czarnek w Mońkach: Tusk pozbawił ludzi jasełek

Poseł PiS odniósł się również do niedawnej wizyty premiera w Berlinie. – To tylko takie Tuski jadą do Niemiec i mówią, jakie reparacje, że wszystko zostało odbudowane. Wszystko zostało załatwione. Ale dla kogo? Dla Niemców! – krzyczał. – Pojechał i zrobił Hołd Tuski. Hołd Tuski przed Scholzem.