Czarnek uderza w Sikorskiego. "Nikogo nie powinno to dziwić"

- Szanowni państwo, mamy do czynienia z Donaldem Tuskiem, który wyzywał Donalda Trumpa od agentów rosyjskich. Mamy do czynienia z Sikorskim, który zwyzywał Donalda Trumpa od takich, którzy zaraz będą mieli azyl u Putina. Z kolei żona pana Sikorskiego zwyzywała pana Trumpa od stalinowców i hitlerowców. To, że pan Sikorski jest nielubiany przez administrację Trumpa nikogo nie powinno to dziwić - podsumował Przemysław Czarnek wpis Donalda Tuska na platformie X. Poseł PiS Przemysław Czarnek podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie, że takie wpisy na platformie X polskiego ministra mogą negatywnie wpłynąć na relacje Polski z administracją Trumpa, co w jego jest istotne dla bezpieczeństwa kraju. Zasugerował również, że aktywność Radosława Sikorskiego na platformie X jest nieodpowiedzialna i może szkodzić interesom Polski, stąd jego apel o ograniczenie tej aktywności. - To jest skrajna nieodpowiedzialność ministra Sikorskiego. Jest ministrem spraw zagranicznych państwa, którego bezpieczeństwo zależy od USA, z którymi się użera na X. Gdyby ktoś wyłączył Twitter Sikorskiemu, bylibyśmy bezpieczniejsi - dodał Czarnek. Obejrzyj całą konferencję PiS, by dowiedzieć się więcej.