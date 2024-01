Czarnek wystąpił na antenie. "Dedykuję to panu rządcy Jońskiemu"

Poseł PiS Przemysław Czarnek zwrócił się na antenie do posła KO Dariusza Jońskiego. Skrytykował go za sposób prowadzenia obrad sejmowej komisji ds. wyborów korespondencyjnych. - Pan Joński doprowadził tę komisję do upodlenia - stwierdził Czarnek w Telewizji Republika.