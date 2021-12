Czarnek reaguje na tekst WP. "To bolesne dla Pana"

Trwa konsultacja podstawowy programowej do HiT-u, nowego przedmiotu zapowiedzianego przez MEiN. O pomysłach resortu krytycznie wypowiedział szef ZPN Sławomir Broniarz. Jego słowa spotkały się z reakcją Przemysława Czarnka. "My będziemy po prostu przekazywać prawdę. Ja wiem, to bolesne dla Pana i pańskich postkomunistycznych kolegów"- skomentował szef MEiN.