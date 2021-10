HiT w szkołach. Czarnek zdradza szczegóły nowego przedmiotu

Podkreślił jednocześnie, że sam nie wie, co dokładnie znajdzie się w programie HiT. - Opozycja krzyczy o indoktrynacji, nie wiedząc jeszcze, co tam będzie. Ja też nie wiem, co tam będzie. Zwracam się więc do opozycji: proszę nie mierzyć innych swoją miarą. My będziemy przekazywać prawdę - oświadczył Czarnek, zaznaczając, że nad szczegółami pracują eksperci. - Ja się to tego nie wtrącam - stwierdził.