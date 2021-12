"Obsesje PiS w podstawie programowej", czyli czego Czarnek chce uczyć w szkołach

Staroń podkreśla, że ostatecznie to nauczyciele zdecydują, co i w jakiej formie przekazać uczniom. - W ramach swojej autonomii nauczyciele, którzy mają chęci, wyobraźnię i są kreatywni, będą mogli te zagadnienia przedstawiać tak, by dzieciaki zrozumiały, że to po prostu bełkot. Obawiam się, że niektórzy mogą jednak po prostu realizować podstawę dla świętego spokoju, z powodu lęku i w realiach poczucia bezradności. Efekt może być jednak zupełnie odwrotny. Uważam, że cięciwa działań PiS-u jest tak bardzo naprężona na prawo, że strzała poleci w lewą stronę z hukiem. Zresztą już to się dzieje – tłumaczy Przemysław Staroń.