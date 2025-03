Czarnek poniżył Zełenskiego? "Z odwagą jest krucho"

- Jest to smutne, że były Minister Edukacji Narodowej, bez względu na to z jakiej jest opcji, wypowiada się tak o człowieku, który przez 36 miesięcy broni swój kraj i chroni go przed bombami. Robi wszystko, aby życie Ukraińców było na najwyższym poziomie, a ktoś taki wychodzi i mówi, że to jest "głupek". Widać, że z cywilną odwagą i poczuciem przyzwoitości w szeregach PiS jest bardzo, bardzo krucho - stwierdził poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy o słowach wypowiedzianych przez polityka PiS Przemysława Czarnka. Były Minister Edukacji odniósł się do kłótni w Białym Domu i powiedział, że prezydent Ukrainy "zachował się jak głupek". Reporter WP Jakub Bujnik zapytał o znaczenie tych słów w Sejmie. Tomasz Trela nie szczędził słów krytyki w kierunku Czarnka, jednak politycy PiS mieli zupełnie inne zdanie w tym temacie. - Znamy posła Czarnka, były to po prostu za daleko idące słowa. Nad wyrost powiedział i pewnie tak nie myśli - dodał Robert Telus. - Nie nazwał go tak wprost, ale gdy ten człowiek obrażał gospodarza, to nie jest on najmądrzejszy - zapewnił Zbigniew Kuźmiuk. Całą sytuację wymownie też podsumował senator Krzysztof Kwiatkowski. Obejrzyj cały materiał, by dowiedzieć się więcej.