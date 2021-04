Czarnek odznaczył dyrektora, który zakazał symbolu Strajku Kobiet

Dyrekcja liceum w Łodzi wprowadziła do regulaminu zapis zakazujący eksponowania na profilach uczniów jakichkolwiek symboli mogących kojarzyć się z polityką. O sprawie zrobiło się głośno po tym, jak jedna z uczennic została ukarana tzw. punktami ujemnymi za umieszczenie na swoim zdjęciu w aplikacji do nauki zdalnej czerwonej błyskawicy - symbolu Strajku Kobiet.

Dyrektor Dariusz Jakóbek został za to zawieszony przez władze miasta. W jego obronie stanął jednak szef MEiN. Przemysław Czarnek już kilka dni temu zapowiadał, że w sprawie zawieszenia zawiadomi prokuraturę, a dyrektora nagrodzi.

Zakazał błyskawicy. Otrzymał medal od ministra

Czarnek: doskonałe zachowanie dyrektora

Szef MEiN był przed kilkoma dniami pytany o tę sprawę w TVN24. - Doskonałe zachowanie dyrektora szkoły, którego będę chciał uhonorować w związku z tym za walkę z ideologizacją dzieci. Fatalne zachowanie organu prowadzącego. Kierujemy zawiadomienie do prokuratury, podejrzewając przekroczenie uprawnień prezydenta miasta w związku z zawieszeniem dyrektora za to, że walczy o to, żeby dzieci się uczyły, a nie były ideologizowane w szkole - mówił wtedy minister.