Nagrody w resorcie edukacji. Wiemy, kto dostał najwięcej

Nagrody w resorcie przyznał osobiście minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Polityk PiS stanął na czele resortu 19 października ubiegłego roku. I to za jego sprawą po tym terminie wypłacono 682 749,57 zł bonusów. Wcześniej, pod rządami Dariusza Piontkowskiego, w ministerstwie nagród prawie nie wypłacano. Od stycznia do października wydano na nie ok. 18 tys. zł.