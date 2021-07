WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze minister edukacji + 1 michał wypij Dzisiaj, 13-07-2021 00:05 Czarnek najlepszym ministrem? "Nawet sam by się pod tym nie podpisał” - Dosyć odważna teza i jak znam ministra Czarnka nawet on by się pod nią nie podpisał - stwierdził gość programu "Newsroom WP" poseł Michał Wypij z Porozumienia. Tak zareagował na pytanie o słowa o. Tadeusza Rydzyka, który stwierdził, że minister edukacji Przemysław Czarnek jest najlepszym ministrem tego resortu po II wojnie światowej. - Przede wszystkim jest za krótko ministrem edukacji i nie dokonał jeszcze niczego takiego, co pozwoliłoby stwierdzić, że jest najlepszym ministrem w historii. Po owocach go poznamy. Na razie widzimy dużo nerwowości - dodał. Prowadząca program Agnieszka Kopacz przypomniała, że obecnie minister edukacji odpowiada także za szkolnictwo wyższe. Wcześniej resortem nauki zarządzał szef Porozumienia Jarosław Gowin. Czy był on lepszym szefem tego ministerstwa? - Jestem posłem pierwszą kadencję, trudno mi więc wartościować. Wiem tylko, że w tym czasie, kiedy pan wicepremier Gowin był ministrem nauki, zmieniono algorytm dla szkół wyższych, dzięki temu z uczelni regionalnych pieniądze nie uciekają wraz ze studentami - mówł poseł Wypij wyliczając dokonania Gowina. - Z całą pewnością pan wicepremier Gowin miał czym się pochwalić na koniec swojej misji w ministerstwie nauki, przed panem ministrem Czarnkiem równie dużo wyzwań. Niech goni wicepremiera Gowina - dodał. - Bądźmy szczerzy, dopóki jesteśmy w koalicji, w Zjednoczonej Prawicy, to zarówno PiS, jak i Solidarna Polska, i oczywiście my, jesteśmy wzajemnie zobligowani do tego, by bronić swoich ministrów. Oczywiście mogę krytycznie oceniać niektóre wypowiedzi ministra Czarnka, zwłaszcza że ma dużo poważniejsze zadania niż utarczki słowne z częścią Lewicy - stwierdził poseł Porozumienia pytany, czy jego ugrupowanie zagłosowałoby razem z opozycją za wotum nieufności wobec ministra edukacji. Rozwiń