Czarnek dyskryminuje mniejszość niemiecką? Kolejne kontrowersje

Do decyzji Czarnka odniósł się przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida. W jego ocenie zmniejszenie liczby godzin języka niemieckiego dla uczniów reprezentujących mniejszość niemiecką z trzech do jednej tygodniowo, to akt jawnej dyskryminacji. Jego zdaniem jest to naruszenie międzynarodowych norm prawnych, w związku z czym, zawiadomienie w tej sprawie trafiło do Rady Europy.