Zabiorą Niemcom miliony? Kowalski i Czarnek mają plan

Zabiorą Niemcom miliony?

W związku z tym miesiąc temu poseł Janusz Kowalski zgłosił poprawkę do budżetu, by 236 mln zł przeznaczonych na naukę języka niemieckiego przez mniejszość w Polsce przekazać na inne cele, w tym między innymi dla Polonii. Co prawda przepadła ona w Sejmie, ale koncept parlamentarzysty Solidarnej Polski podjął minister edukacji narodowej i nauki Przemysław Czarnek.