Czarne ubrania latem. Czy faktycznie "przyciągają słońce"? Zaskakujące wyniki badania

Temat zależności odczucia ciepła od barwy przywdziewanej odzieży stanowił przedmiot badań już w 1980 roku. Eksperci próbowali wówczas odpowiedzieć na pytanie, "dlaczego Beduini noszą czarne szaty na gorących pustyniach". Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym Nature. Jak cytuje rezultat badania The Guardian, "ilość ciepła uzyskanego przez Beduina wystawionego na gorącą pustynię jest taka sama, niezależnie od tego, czy nosi on czarną, czy białą szatę. Dodatkowe ciepło, pochłonięte przez czarną szatę, zostało wytracone, zanim dotarło do skóry".