Czarne chmury nad politykiem PiS. Odpowie za oszustwo?

Sprawa znana jest od 2020 roku, gdy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) skierował wniosek do polskiej prokuratury w sprawie niekorzystnego rozporządzenia przez niego mieniem Parlamentu Europejskiego. Wykroczenie, jakiego miał się dopuścić polski delegat do UE, dotyczyło wniosków europosła o zwrot kosztów podróży służbowych w latach 2009-2013 w łącznej kwocie ok. 203 tys. euro.