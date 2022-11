Cyniczny ruch Putina. "Postanowił wygrać tę wojnę"

Ekspert dodaje, że to oznacza nowe wyzwanie dla Ukrainy i dla państw, które ją wspierają. - Ludzie, którzy nie mają prądu i ogrzewania, są ogromnie zagrożeni. Władimir Putin zdecydował się w sposób świadomy zastosować to, co mieści się w kanonach strategii rosyjskiej od 2019 roku. Wtedy Walerij Gierasimow, szef sztabu Federacji Rosyjskiej, ogłosił podczas wykładu na Uniwersytecie Obrony w Moskwie, że atakowanie infrastruktury krytycznej stało się priorytetem. To świadomie, cynicznie zaplanowany ruch, który wobec niepowodzeń wojennych spowodował, że Rosja postanowiła "zmiękczyć" społeczność Ukrainy, poprzez zabranie podstawowych środków do przetrwania - wylicza gen. Pacek.