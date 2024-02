Cyklon Xhemile miesza w pogodzie

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty: na wschodzie i w centrum w porywach do 55 km/h, na południowym wschodzie 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h, na obszarach podgórskich Karpat początkowo dość silny i silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i południowy, stopniowo słabnący. W rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr przejściowo północno-zachodni. Wysoko górach wiatr w porywach do 100 km/h i tam miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.