Ćwiczenia "Kraj". Władza przygotowuje się na wypadek zagrożenia wojną

Właśnie odbywają się ćwiczenia najwyższych władz państwowych na wypadek zagrożenia. Chodzi o sprawdzenie i przygotowanie procedur dotyczących tego, jak Polska może sobie poradzić w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Przypomnijmy, że w trakcie marcowej odprawy szefostwa sił zbrojnych z udziałem prezydenta i ministra obrony, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda potwierdził, że otrzymał plan ćwiczenia "Kraj" . - To bardzo ważne ćwiczenie, które nie odbywało się w Polsce od bardzo dawna. Trzeba się zmierzyć z tym zadaniem i zobaczyć, jakie są realia. Od wielu lat nikt tego nie sprawdzał, a poprzedni rząd całkowicie tę sprawę zaniedbał – powiedział wtedy prezydent Duda.

Teraz gazeta donosi, że planowane i przygotowywane od dawna ćwiczenia wreszcie ruszyły. Co ciekawe, najważniejsi politycy w kraju trenują w związku z tym swoją biegłość w grze obronnej "Kierownictwo", która jest częścią ćwiczeń "Kraj". Ma ona za zadanie sprawdzić, jak w praktyce będzie przebiegało m.in. wprowadzenie stanu wojennego.

Ostatnie szkolenia wiele lat temu

Plan ćwiczenia został uzgodniony we współpracy MON z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i trafił do prezydenta, który zatwierdził go wydając postanowienie. Jest niejawny.