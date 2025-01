Pod konwojem odwiezieni do granicy. Ukraińcy muszą opuścić Polskę

- W trakcie prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że 35-letni Gruzin otrzymał w przeszłości decyzję zobowiązującą go do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres pięciu lat - mówi por. SG Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta śląskiego oddziału SG.

Mężczyzna wrócił do swojego kraju, następnie zmienił nazwisko i wyrobił dokument paszportowy na nowe dane osobowe , by w ten sposób ,"odzyskać" swobodę podróżowania.

- Wykorzystując swój paszport wyrobiony na nowe nazwisko, podstępem wjechał na terytorium RP, gdzie dwukrotnie złożył do Wojewody Śląskiego wniosek o udzielenie mu zezwolenie na pobyt czasowy. Pierwszy wniosek wojewoda pozostawił bez rozpoznania, natomiast drugi wniosek złożony w styczniu br. zawiera braki formalne - dodaje Mościcki.

Komendant placówki SG w Sosnowcu wydał wobec cudzoziemca decyzję zobowiązującą go do powrotu oraz zakazującą ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen na okres 10 lat. Gruzin decyzją sądu został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, gdzie będzie przebywał do czasu przymusowego zrealizowania decyzji.