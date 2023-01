"Cud na Orlenie". "To nie jest sprawa Obajtka, to sprawa oszustwa"

W sondażu dla Wirtualnej Polski niemal połowa Polaków uznała, że PKN Orlen zawyżał ceny paliw pod koniec 2022 roku. Z kolei wyborcy PiS nie czuli się oszukiwani przez paliwowego giganta. - Ludzie pod wpływem propagandy mogą podzielać opinie, które nie są prawdziwe. To nie jest sprawa Daniela Obajtka. Ona staje się nią na końcu, ale to sprawa generalnej nieuczciwości i oszustwa - komentował w programie "Tłit" Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Na monopolu zyskuje Orlen, który ma więcej pieniędzy, rozdaje swoim, tworzy równoległe państwo, uwłaszcza się, a człowiek na stacji płaci więcej. Jak nacjonalizowali banki, to ludzie mieli być bezpieczni. Glapiński to cyrk na kółkach. Jak przyszło co do czego, to ci wypasieni politycy PiS-u, którzy weszli do zarządów banków, okazali się menedżerami z konkursów. Komedia na kółkach. To rozwalanie klasy średniej i budowanie swojego równoległego państwa na koszt ludzi, którzy ciężko przędą - dodał polityk opozycji.