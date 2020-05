"Covidiotyzm Łukaszenki" zbiera żniwo. Białoruś na drugim miejscu pod względem tempa rozwoju epidemii w Europie

Koronawirus. Zapobieganie metodą Aleksandra Łukaszenki

Defilada wojskowa z okazji zwycięstwa nad hitlerowcami 9 maja 1945 odbyła się bez przeszkód. Najnowsza rada od prezydenta Aleksandra Łukaszenki do powstrzymanie się od zdrad małżeńskich. - Jeżeli całowałeś się z kimś, to całuj się dalej. Jeżeli jesteś mężczyzną, nie leź do innej kobiety. Wytrzymaj przez jeden miesiąc - poradził prezydent. Przypomnijmy, wcześniej zalecał chodzenie do łaźni, picie wódki i zagryzanie łososiem.