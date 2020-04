Koronawirus. WHO: Białoruś wchodzi w "nową fazę" epidemii

Koronawirus. Białoruś walczy z epidemią. WHO ostrzega

Ekspert WHO dodał, że jednak, że dodatkowe zalecenianie oznaczają, że "koniecznie ma to być kwarantanna czy godzina policyjna". Jak podkreślił, najważniejszym jest zakaz imprez masowych, które do tej pory na Białorusi odbywają się bez żadnych restrykcji.

Jak donosi Reuters, odmiennego zdania jest minister zdrowia Białorusi, Uładzimir Karanik. W jego opinii, nie ma podstaw do tego, by wprowadzić kwarantannę. Zdaniem Karanika wystarczające byłoby ograniczenie kontaktów międzyludzkich, co jednak wymaga dużej dyscypliny i odpowiedzialności. - Gdyby ograniczyć te kontakty chociażby o połowę, to obeszłoby się bez przeciążenia systemu ochrony zdrowia - stiwerdził.