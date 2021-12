COVID-19 daje się we znaki Japończykom. Brak frytek w Mcdonald's

Przez problemy z dostawami do Japonii nie docierają potrzebne do produkcji frytek ziemniaki. McDonald's, który cierpi na ich braku, zmuszony został do wprowadzenia ograniczeń. W rezultacie od piątku będzie sprzedawać tylko małe porcje swojego przysmaku. Racjonowanie ma obowiązywać do 30 grudnia.