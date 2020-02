"Coś nie tak" z tajemniczymi listami do KRS? Andrzej Duda: to nic nie zmienia

Prezydent Andrzej Duda nie przejmuje się krytyką środowiska akademickiego, zapewnia, że nie jest podporządkowany PiS i broni pierwszej damy. Wyjaśnia ponadto, dlaczego jego zdaniem listy poparcia kandydatów do KRS są utrzymywane w tajemnicy.

Andrzej Duda jest podporządkowany rządzącym - na ten zarzut w rozmowie z "Wprost" odpowiada sam prezydent. - Zawetowałem co najmniej cztery bardzo istotne ustawy - podkreślił. I zaznaczył że nikt z poprzednich prezydentów czegoś takiego nie zrobił. Z drugiej strony PiS nie ma mu za złe sprzeciwu. - Gdy emocje opadły, zrozumiano moje stanowisko i dzisiaj stoimy razem w najważniejszych sprawach państwowych - zaznaczył.

- Wyłamuję pręty w złotej klatce. Ludzie nie wybrali mnie po to, żebym zabiegał o względy warszawskiego salonu - powiedział Duda. Teraz przed nim decyzja, czy podpisać ustawę dyscyplinującą sędziów. Prezydent podkreślił, że razi go sformułowanie "ustawa kagańcowa". - Jest to obraźliwe dla sędziów - ocenił. Skomentował też rozmowę z przedstawicielami opozycji, która odbyła się 29 stycznia. Okazuje się, że Duda podobnie jak politycy, z którymi się spotkał, twierdzi, że dyskusja niewiele zmieniła. - Obawiam się, ze każdy został przy swoim - przyznał Duda.