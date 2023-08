Córka Szojgu rozwiodła się. Naciskał na to Putin?

Problematyczny zięć Szojgu

Czemu akurat Putinowi miałoby zależeć na tym rozwodzie? Aleksiej Stoliarow, który ma prawie 800 tys. obserwujących na Instagramie, po rozpoczęciu wojny nie pojechał na front. Założył kanał podróżniczy na YouTube, jeździł z żoną do Dubaju i brał udział w maratonach. Ludzie w komentarzach pytali go "czemu nie jesteś w Mariupolu" lub "czy jedziesz do Bachmutu", na co Stoliarow nie odpowiadał.