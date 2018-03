Córka Jolanty Brzeskiej i Anja Rubik komentują materiał TVP. "Po co pisać bzdury"

Do reportażu TVP o podejrzanych okolicznościach reprywatyzacji odniosły się kolejne osoby. Pojawiła się w nim informacja, że mieszkania w przejmowanych kamienicach kupowali znani dziennikarze czy supermodelka.

W materiale pojawiła się informacja, że lokatorem kamienicy przy ul. Nabielaka jest Jarosław Gugała. Dziennikarz w rozmowie z Wirtualną Polską zapowiedział, że będzie żądał sprostowania. Dziennikarz faktycznie kupił mieszkanie w tej kamienicy, ale zanim doszło do dzikiej reprywatyzacji.

Do sprawy odniosła się też córka Jolanty Brzeskiej. "Kolejne hieny i kolejne bzdury. Pan Gugała owszem, kupił mieszkanie na Nabielaka. Mieszkanie znajduje się piętro wyżej nad mieszkaniem, które zajmowała mama. Pan Gugała kupił to mieszkanie od Państwa Rawskich, którzy znacznie wcześniej wykupili je. Po co szukać sensacji i pisać bzdury?" – napisała na prowadzonym przez siebie profilu na Facebooku córka Jolanty Brzeskiej.