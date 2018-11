Coraz więcej zachorowań na odrę. Choroba się rozprzestrzenia

W województwie mazowieckim potwierdzono już 34 przypadku zachorowań na Odrę. W stolicy choroba zaatakowała już siedem osób. Najwięcej zgłoszeń zanotowano w powiecie pruszkowskim.

Mimo specjalnie utworzonych, darmowych punktów szczepień, wciąż wzrasta liczba chorych na odrę na Mazowszu. W Warszawie zanotowano już siedem przypadków zakażenia i wszystkie dotyczą osób dorosłych. Cztery z nich to Polacy, dwoje to Ukraińcy i jeden Wietnamczyk - informuje "Super Express".

Największym ogniskiem choroby jest powiat pruszkowski z 23 przypadkami. Aż 16 z nich to dzieci. W trzech przypadkach na odrę zachorowały już wcześniej szczepione osoby. Do zdrowia wróciło już 17 chorych. Dane dotyczą zgłoszonych przez lekarzy przypadków podejrzeń i zachorowań na odrę do 9 listopada włącznie.