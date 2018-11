Odra na Mazowszu. Minister zdrowia: te osoby zachorowały z powodu braku szczepień

- Te osoby zachorowały na odrę z powodu braku szczepień. Szczepmy się i szczepmy nasze dzieci, to zapewni nam bezpieczeństwo - powiedział na niedzielnej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na Mazowszu odnotowano 17 zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę.

Od 10 października do 4 listopada do Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Mazowszu wpłynęło łącznie 17 zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę. Wśród nich stwierdzono 13 potwierdzonych laboratoryjnie badaniami wirusologicznymi przypadków odry (powiat pruszkowski) i 4 podejrzenia (3 - powiat pruszkowski i 1 - powiat warszawski).

"Dostaliśmy wyraźne ostrzeżenie"

- To tylko 17 osób, na szczęście. Oni są bezpieczni i nic im nie grozi - powiedział w niedzielę minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej.

- Te osoby zachorowały na odrę z powodu braku szczepień. To czerwona lampka, która się nam zaświeciła. Szczepmy się, szczepmy nasze dzieci, to pozwoli zachować bezpieczeństwo - zaapelował minister.

"Mamy obywatelski obowiązek"

- Nie ma racjonalnego powodu, by powiedzieć, że szczepienie szkodzi. Mamy obowiązek obywatelski szczepić się, by nie zagrażać innym - dodał Główny Inspektor Sanitarny. Poinformował również, że odra "została do nas przywleczona" z innego kraju.