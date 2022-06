"Coraz straszniejszy obraz". Gen. Koziej mówi, kiedy zakończy się wojna

Wojna w Ukrainie trwa już ponad cztery miesiące. O aktualną ocenę sytuacji na froncie poprosiliśmy gen. Stanisława Kozieja. - Wciąż jesteśmy w miejscu, w którym trudno powiedzieć, jak ta wojna się zakończy i kto ją ostatecznie wygra. Jest to wojna wyniszczająca, prowadzona przez Rosję metodą eskalacyjną - wskazał w programie "Newsroom" były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że obraz wojny jest "coraz gorszy, brutalniejszy i straszniejszy". Co zdaniem generała mogłoby przechylić szalę zwycięstwa na stronę Ukrainy? - Przywództwo polityczne Rosji jest zdolne do najgorszych rzeczy. Jest to państwo, które dysponuje bronią nuklearną, przez co może skutecznie zastraszać wszystkich innych. Trudno sobie więc wyobrazić, że można tak łatwo Rosję w Ukrainie pokonać - wyjaśnił ekspert. Dodał jednak, że kluczowe w pokonaniu Rosji będzie wsparcie płynące do Ukrainy z Zachodu. - Żeby Rosja doszła do wniosku, że więcej nie zyska - stwierdził były szef BBN, wskazując jednocześnie, że Ukraińcom wciąż brakuje broni i amunicji.

