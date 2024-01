Co zrobi Bodnar? Wiceminister zwraca uwagę na szczegół

Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą liczyć na wyjście na wolność w trakcie procedury ułaskawieniowej wszczętej przez prezydenta? - Są przesłanki Kodeksu Postępowania Karnego, które należy wypełnić. Prokurator Generalny Adam Bodnar powiedział, że to nie jest kwestia ani godzin ani dni, bo trzeba dokładnie zapoznać się z aktami sprawy - dlatego będzie siedział w Prokuraturze Krajowej - ale po drugie, trzeba wypełnić kryteria ustawowe - mówił w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. - Jednym z podstawowych kryteriów ustawowych jest krótki okres do zakończenia kary plus wysokie prawdopodobieństwo ułaskawienia. Jesteśmy w piątym albo szóstym dniu odbywania kary przez panów Wąsika i Kamińskiego. Pozostał im rok, 11 miesięcy i 24 dni. Co to oznacza? Że mamy 99 proc. czasu. To przesłanka obiektywna, a nie polityczna. Do końca odbycia kary zostało większość czasu, właściwie to cała kara. Pan prezydent i inni powinni przestać naciskać na Prokuratora Generalnego Adama Bodnara w kwestii odbywania kary przez panów Wąsika i Kamińskiego, bo ustawowa przesłanka nie jest w ogóle wypełniana - dodał.

