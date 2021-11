Co ze studniówkami? Jasna zapowiedź wiceministra edukacji

- Dopóki gastronomia funkcjonuje, można pójść do restauracji, do obiektu kulturalnego czy do galerii handlowych, gdzie przecież są bardzo duże ilości osób, to przecież trudno, by w jakiś odrębny sposób reagować i zarządzać w sprawie studniówek - powiedział w programie "Newsroom" WP wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, pytany co ze zbliżającymi się studniówkami. - Jeżeli będą decyzje, które będą ograniczały funkcjonowanie tego typu placówek, to można się spodziewać, że mogą być podobne decyzje dotyczące imprez masowych - zapowiedział wiceminister edukacji i nauki. Piontkowski przypomniał, że obecnie obostrzenia dotyczą przede wszystkim zachowania dystansu oraz pewnej liczby osób w obiektach publicznych.