Co z Ukrainą? Ekspert ocenił ryzyko po wyborach w USA

Cały świat patrzy na Stany Zjednoczone. - Trump jest biznesmenem, jest człowiekiem, który, i tego się obawiam, wszystko kalkuluje przez pryzmat korzyści finansowej, nie zawsze patrząc na to, że Stany Zjednoczone osiągają także wiele korzyści z układu z Europą. Bez tej Europy Ameryka nie byłaby Ameryką - podkreślił w programie specjalnym Wirtualnej Polski gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dodał, że nie obawia się porzucenia Ukrainy z dnia na dzień, bo to nie będzie w interesie USA. - Dziś celem strategicznym jest osłabienie Rosji, ważnego partnera Chin - dodał. - Moja obawa, ze nowy prezydent bardziej niż do tej pory będziemy dociskani finansowo, bo Amerykanie chcą prezydenta, który przyniesie im mannę z nieba - wskazał Pacek.