Co z ustawami covidowymi? "Można o nich zapomnieć"

- Myślę, że na tę obecną chwilę mamy inne, poważniejsze problemy niż ustawy covidowe, więc myślę, że można na razie o nich zapomnieć – oznajmił w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dopytywany o to, czy minister zdrowia Adam Niedzielski planuje podać się do dymisji i jaka atmosfera obecnie panuje w resorcie, odparł: - Wręcz odwrotnie. W tej chwili nie tylko sytuacja covidowa, ale i polityczna jest bardzo trudna, więc także my angażujemy się we wszystkie działania, które są znane za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy tutaj bardzo aktywni, więc również pan minister bardzo aktywnie pracuje – odpowiedział. – Nie ma takiej sytuacji, żeby pan minister się pakował lub myślał o jakiejś dymisji. Mamy naprawdę jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tym resorcie – stwierdził. Pytany to, czy może decyzje o zmianie kierownictwa w MZ planowane są na wiosnę, odpowiedział: - Myślę, że takiego wielkiego planu nie ma.