Co z Sienkiewiczem? "Będziemy głosować za odwołaniem"

Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania Bartłomieja Sienkiewicza z funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To reakcja na zmiany w mediach publicznych. Jak w tej sprawie zagłosuje Konfederacja? - Bartłomiej Sienkiewicz może liczyć, że zagłosujemy zgodnie z tym, co słuszne. Uważamy, że postąpił bezprawnie wobec redakcji i powinien zostać odwołany - komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. - W sytuacji Polskiej Agencji Prasowej miał chyba najmniejszy wpływ. W przypadku TVP sąd orzekł, że działania były bezprawne. Jeżeli minister działa niezgodnie z prawem, to nie powinien być ministrem. To nie jest kwestia poparcia PiS, tylko praworządności. Myślę, że będziemy głosować za odwołaniem Sienkiewicza. Pamiętamy mu działania, gdy był szefem MSW i dochodziło do niewłaściwych działań policji wobec Marszu Niepodległości. Te rzeczy przez 8 lat rządów PiS nigdy nie zostały rozliczone - dodał.

