Co z pomocą dla Ukrainy? Senat USA zdecydował

Pakiet dla Kijowa

Według informacji podanych przez "New York Times", pieniądze dla Ukrainy zostaną przeznaczone m.in. na sprzęt wojskowy, broń oraz szkolenia. Dokładny podział wygląda następująco: blisko 20 mld zostanie przekazanych w formie sprzętu wojskowego, który pochodzi z arsenału USA. Za 13,8 mld dolarów zostanie zakupiona broń dla Kijowa, a 14,8 mld dolarów trafi pod postacią szkoleń żołnierzy i wsparcia wywiadowczego. Prezydent USA otrzyma także zielone światło na to, by przekazać sprzęt o wartości 8 mld oraz pożyczki i granty na łączną kwotę 1,6 mld dolarów. Pomoc finansowa wynieść ma natomiast 7,85 mld oraz dodatkowe 1,5 mld na odbudowę ukraińskiej gospodarki, zwłaszcza w sektorze transportu i energetyki.