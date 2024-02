Zaczęło się na granicy z Ukrainą. Tym razem nie chodzi o zboże

W ubiegłym tygodniu, podczas wizyty w Lublinie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiadał konieczność wprowadzenia kontroli cukru, jaki wjeżdża do Polski z Ukrainy. Wskazał, że napływa on do naszego kraju w ogromnych ilościach, przez co stanowi zagrożenie dla rodzimego rynku. Wyjaśniał również, że będąc na granicy w Dorohusku, widział partię cukru, który dziwnie pachniał. Problem w tym, że nikt nie wie, jakiej on jest jakości i czy nie ma w nim np. niedopuszczalnych w Polsce substancji.